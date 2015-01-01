Под маской (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Стремясь изменить свою жизнь, убийца Ост-Индской компании прячется от своего прошлого в тихой английской деревне, надев мантию англиканского священника. Но это маскировка длится не долго, когда любимая женщина и война заставляют его показать, кто он есть на самом деле. В условиях надвигающег�ося глобального конфликта, он открывает для себя смысл и источник истинного правосудия и свободы.



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