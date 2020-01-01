Под грейпфрутовым деревом: история Си Си Сабатии (фильм, 2020) смотреть онлайн

Глубокая история бывшего питчера «Нью-Йорк Янкиз» Карстена Чарльза Сабатия-младшего. «Под грейпфрутовым деревом: история Си Си Сабатии» честно покажет взлеты и падения легендарного спортсмена. Чарльз анализирует свое прошлое, карьерные достижения и не чурается говорить о мрачных страницах биографии, в частности, борьбе с алкогольной зависимостью. Смотрите фильм «Под грейпфрутовым деревом: история Си Си Сабатии» в подписке Amediateka на Wink.



