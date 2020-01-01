Под грейпфрутовым деревом: история Си Си Сабатии (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, Under the Grapefruit Tree: The CC Sabathia Story
Документальный64 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
Глубокая история бывшего питчера «Нью-Йорк Янкиз» Карстена Чарльза Сабатия-младшего. «Под грейпфрутовым деревом: история Си Си Сабатии» честно покажет взлеты и падения легендарного спортсмена. Чарльз анализирует свое прошлое, карьерные достижения и не чурается говорить о мрачных страницах биографии, в частности, борьбе с алкогольной зависимостью. Смотрите фильм «Под грейпфрутовым деревом: история Си Си Сабатии» в подписке Amediateka на Wink.
Под грейпфрутовым деревом: история Си Си Сабатии смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
Время64 мин / 01:04
Рейтинг
7.2 IMDb