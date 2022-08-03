Почетный гражданин
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Почетный гражданин

Почетный гражданин (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, El ciudadano ilustre
Драма, Комедия112 мин18+

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О фильме

Ироничная драма об успешном писателе, который спустя много лет навещает родной городок в Аргентине. Но при встрече «мировая знаменитость» и его земляки-провинциалы только разочаровывают друг друга.

Страна
Испания, Аргентина
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Почетный гражданин»