Почетный гражданин (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, El ciudadano ilustre
Драма, Комедия112 мин18+
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О фильме
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Мариано
Кон
- Режиссёр
Гастон
Дюпра
- ОМАктёр
Оскар
Мартинес
- ДБАктёр
Дади
Бриева
- АФАктриса
Андреа
Фриджерио
- Актриса
Нора
Навас
- МВАктёр
Мануэль
Висенте
- МДАктёр
Марсело
Д’Андреа
- БШАктриса
Белен
Шаванн
- ГГАктёр
Густаво
Гарсон
- ХЛАктёр
Хулиан
Ларкьер Телларини
- ЭРАктриса
Эмма
Риверо
- АДСценарист
Андрес
Дюпра
- АБПродюсер
Адольфо
Бланко
- Продюсер
Мариано
Кон
- ЛДХудожница
Лаура
Донари
- ДКМонтажёр
Джеронимо
Карранса
- Оператор
Мариано
Кон
- Оператор
Гастон
Дюпра
- ТМКомпозитор
Тони
Мир