Побег (фильм, 1990) смотреть онлайн

Триллер «Побег» — фильм 1990 года о маленьком городке и больших неприятностях.



Брук Хаузер приезжает из Чикаго в городок Уолбург в Северной Каролине, чтобы выяснить обстоятельства гибели брата. Слова шерифа, что Рэндолла убили бродяги, путешествующие по железной дороге, ее не устраивают. Да и что-то в поведении местных жителей, особенно фактического владельца Уолбурга Гэбриэля ЛаФонтэна девушке кажется странным. К счастью, в этом пугающем месте Брук внезапно находит друзей, готовых помочь ей узнать правду.



Картина режиссера Ричарда Стайлза сумеет порадовать любителей кино категории B. Если и вы цените незамысловатые, но умеющие держать в напряжении картины, вечер, когда решите смотреть фильм «Побег», пройдет замечательно.



