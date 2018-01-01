Побег
Wink
Фильмы
Побег

Побег (фильм, 1990) смотреть онлайн

1990, Escape
Приключения16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Триллер «Побег» — фильм 1990 года о маленьком городке и больших неприятностях.

Брук Хаузер приезжает из Чикаго в городок Уолбург в Северной Каролине, чтобы выяснить обстоятельства гибели брата. Слова шерифа, что Рэндолла убили бродяги, путешествующие по железной дороге, ее не устраивают. Да и что-то в поведении местных жителей, особенно фактического владельца Уолбурга Гэбриэля ЛаФонтэна девушке кажется странным. К счастью, в этом пугающем месте Брук внезапно находит друзей, готовых помочь ей узнать правду.

Картина режиссера Ричарда Стайлза сумеет порадовать любителей кино категории B. Если и вы цените незамысловатые, но умеющие держать в напряжении картины, вечер, когда решите смотреть фильм «Побег», пройдет замечательно.

Побег смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Приключения

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Побег»