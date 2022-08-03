Побег из Собибора (фильм, 1987) смотреть онлайн
1987, Escape from Sobibor
Драма, Военный118 мин18+
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О фильме
История самого массового в истории второй мировой войны побега из Собибора - фашисткого концлагеря на территории Польши. Основной замысел и организацию восстания взял на себя советский военнопленный — лейтенант Печерский, прибывший в Собибор вместе с группой солдат-евреев.
СтранаВеликобритания
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоSD
Время118 мин / 01:58
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДГРежиссёр
Джек
Голд
- Актёр
Алан
Аркин
- ДПАктриса
Джоанна
Пакула
- Актёр
Рутгер
Хауэр
- ХБАктёр
Хартмут
Бекер
- ДШАктёр
Джек
Шепард
- ЭВАктёр
Эмиль
Волк
- СГАктёр
Саймон
Грегор
- ЛХАктёр
Линал
Хафт
- ДНАктёр
Джейсон
Норман
- РГАктёр
Роберт
Гвилим
- Т«Сценарист
Томас
«Тойви» Блатт
- РРСценарист
Ричард
Рашке
- РРСценарист
Реджинальд
Роуз
- МСПродюсер
Мартин
Старгер
- ВГХудожник
Властимир
Гаврик
- МКХудожник
Милорад
Каланж
- ЭВОператор
Эрнест
Винс
- ЖДКомпозитор
Жорж
Делерю