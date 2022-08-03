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Побег из Собибора

Побег из Собибора (фильм, 1987) смотреть онлайн

1987, Escape from Sobibor
Драма, Военный118 мин18+

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О фильме

История самого массового в истории второй мировой войны побега из Собибора - фашисткого концлагеря на территории Польши. Основной замысел и организацию восстания взял на себя советский военнопленный — лейтенант Печерский, прибывший в Собибор вместе с группой солдат-евреев.

Страна
Великобритания
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Побег из Собибора»