Побег из Собибора (фильм, 1987) смотреть онлайн

История самого массового в истории второй мировой войны побега из Собибора - фашисткого концлагеря на территории Польши. Основной замысел и организацию восстания взял на себя советский военнопленный — лейтенант Печерский, прибывший в Собибор вместе с группой солдат-евреев.

