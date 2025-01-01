Фильм Побег из будущего
2025, Boonie Bears: Future Reborn
Мультфильм, Фантастика6+
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О фильме
Озорные братья-медведи Бриар иБрамбл перенесутся вдалекое будущее—в мир, гдечеловечество оказалось награни исчезновения. И, кажется, вэтом замешан ихстарый приятель Вик. Отважным братьям иих друзьям предстоит раскрыть правду, предотвратить катастрофу инайти путь домой.
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СтранаКитай
ЖанрФантастика, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Рейтинг
7.0 IMDb