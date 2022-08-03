По ту сторону смерти (фильм, 2008) смотреть онлайн

Новый страшный вирус практически уничтожил население Земли. Эйприл и Дениел, которых судьба свела вместе на заброшенной ферме, решают вместе противостоять испытаниям. Таинственный незнакомец, который проникает в дом, оказывается еще более страшной угрозой, чем эпидемия за оградой.

