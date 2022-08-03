По ту сторону смерти
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По ту сторону смерти

По ту сторону смерти (фильм, 2008) смотреть онлайн

5.22008, The Dead Outside
Ужасы, Триллер84 мин18+

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О фильме

Новый страшный вирус практически уничтожил население Земли. Эйприл и Дениел, которых судьба свела вместе на заброшенной ферме, решают вместе противостоять испытаниям. Таинственный незнакомец, который проникает в дом, оказывается еще более страшной угрозой, чем эпидемия за оградой.

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.1 IMDb