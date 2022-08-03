По ту сторону надежды (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.12017, Toivon tuolla puolen
Драма, Комедия96 мин18+
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О фильме
Где-то на окраине асфальтовых джунглей Хельсинки судьба сводит честного малого Каледа, потерявшего родину и близких, и бывшего коммивояжера Викстрeма, вложившего весь свой капитал в покупку убыточной забегаловки. Меланхоличный Викстрeм и команда его эксцентричных работников берутся опекать нового знакомого.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- АКРежиссёр
Аки
Каурисмяки
- ШХАктёр
Шерван
Хаджи
- СКАктёр
Сакари
Куосманен
- КПАктриса
Кайя
Пакаринен
- ТНАктёр
Туомари
Нурмио
- АВАктёр
Анти
Вирмавирта
- ТТАктёр
Тимо
Торикка
- СААктёр
Саймон
Аль-Базун
- ОВАктёр
Олли
Варья
- АКСценарист
Аки
Каурисмяки
- АКПродюсер
Аки
Каурисмяки
- РБПродюсер
Рейнхард
Брюндиг
- МЯПродюсер
Миша
Яари
- МЛПродюсер
Марк
Львофф
- МПХудожник
Маркку
Патила
- ТКХудожница
Тиина
Кауканен
- СХМонтажёр
Саму
Хейккила
- ТСОператор
Тимо
Салминен