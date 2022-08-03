Где-то на окраине асфальтовых джунглей Хельсинки судьба сводит честного малого Каледа, потерявшего родину и близких, и бывшего коммивояжера Викстрeма, вложившего весь свой капитал в покупку убыточной забегаловки. Меланхоличный Викстрeм и команда его эксцентричных работников берутся опекать нового знакомого.

