По ту сторону надежды
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По ту сторону надежды

По ту сторону надежды (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.12017, Toivon tuolla puolen
Драма, Комедия96 мин18+

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О фильме

Где-то на окраине асфальтовых джунглей Хельсинки судьба сводит честного малого Каледа, потерявшего родину и близких, и бывшего коммивояжера Викстрeма, вложившего весь свой капитал в покупку убыточной забегаловки. Меланхоличный Викстрeм и команда его эксцентричных работников берутся опекать нового знакомого.

Страна
Германия, Финляндия
Жанр
Комедия, Драма
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «По ту сторону надежды»