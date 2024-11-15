Плюшевый кролик (фильм, 2009) смотреть онлайн

Маленький мальчик находит игрушечного кролика, который оживает благодаря силе воображения. Сказка «Плюшевый кролик» — фильм, сочетающий в себе игровое кино и анимацию, по знаменитой книге американской писательницы Марджери Уильямс.



Когда отец уезжает по делам в Нью-Йорк, маленький Тоби остается на попечении бабушки Эллен, которая не в восторге от воспитания детей. Бесцельно бродя по огромному имению, Тоби вынужден самостоятельно находить себе развлечения. Однажды он натыкается на плюшевого кролика, который оживает в его воображении, увлекая мальчика в волшебный мир дружбы и приключений. Там Тоби встречает Коня и Лебедя, которые мечтают когда-нибудь превратиться в настоящих животных. Однако со временем Тоби начинает сомневаться, что вообще хочет возвращаться в серый и скучный реальный мир.



Сумеет ли мальчик вновь полюбить жизнь и как изменится отношение его бабушки, можно узнать, если смотреть «Плюшевый кролик».


