19-летняя студентка Эмма отдыхает на побережье вместе с матерью Кэтрин и отчимом Генри. Однажды на пороге их пляжного домика появляется загадочный Пол, с которым Кэтрин была близка в юности. Эмма заворожена новым знакомым и его необычными фотоработами в духе винтажных итальянских хорроров, поэтому она с радостью принимает предложение стать его моделью. К чему это приведет?

