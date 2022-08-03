Пляжный домик
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Пляжный домик

Пляжный домик (фильм, 2017) смотреть онлайн

6.32017, Beach House
Триллер83 мин18+

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О фильме

19-летняя студентка Эмма отдыхает на побережье вместе с матерью Кэтрин и отчимом Генри. Однажды на пороге их пляжного домика появляется загадочный Пол, с которым Кэтрин была близка в юности. Эмма заворожена новым знакомым и его необычными фотоработами в духе винтажных итальянских хорроров, поэтому она с радостью принимает предложение стать его моделью. К чему это приведет?

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.0 IMDb