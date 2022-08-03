Плутовка (фильм, 1989) смотреть онлайн

Анжу и Манжу сестры-близнецы, разлученные в детстве. Анжу росла в доме отца, терпя обиды от мачехи и ее брата. Манжу – смышленая уличная девчонка, танцующая в отелях и готовая постоять за себя. Случайно они меняются местами. Удастся ли мачехе и ее брату притворить свои коварные планы в жизнь?

