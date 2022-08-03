Плутовка (фильм, 1989) смотреть онлайн
8.41989, Chaalbaaz
Мюзикл, Семейный149 мин18+
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О фильме
Анжу и Манжу сестры-близнецы, разлученные в детстве. Анжу росла в доме отца, терпя обиды от мачехи и ее брата. Манжу – смышленая уличная девчонка, танцующая в отелях и готовая постоять за себя. Случайно они меняются местами. Удастся ли мачехе и ее брату притворить свои коварные планы в жизнь?
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ППРежиссёр
Панкадж
Парашар
- ШАктриса
Шридеви
- СДАктёр
Санни
Деол
- Актёр
Раджиникант
- АКАктёр
Анупам
Кхер
- ШКАктёр
Шакти
Капур
- АКАктёр
Анну
Капур
- СДАктёр
Саид
Джаффри
- АИАктриса
Аруна
Ирани
- РХАктриса
Рохини
Хаттангди
- АШАктёр
Афтаб
Шивдасани
- ППСценарист
Панкадж
Парашар
- БДХудожник
Биджон
Дас Гупта
- МСОператор
Манмохан
Сингх
- ЛШКомпозитор
Лаксмикант
Шантарам Кудалкар
- ПРКомпозитор
Пьярелал
Рампрасад Шарма