Плутовка
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Плутовка

Плутовка (фильм, 1989) смотреть онлайн

8.41989, Chaalbaaz
Мюзикл, Семейный149 мин18+

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О фильме

Анжу и Манжу сестры-близнецы, разлученные в детстве. Анжу росла в доме отца, терпя обиды от мачехи и ее брата. Манжу – смышленая уличная девчонка, танцующая в отелях и готовая постоять за себя. Случайно они меняются местами. Удастся ли мачехе и ее брату притворить свои коварные планы в жизнь?

Страна
Индия
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Боевик, Драма, Триллер
Время
149 мин / 02:29

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb