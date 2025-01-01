Плих и Плюх №6. Школа (фильм, 2025) смотреть онлайн

Плих и Плюх №6. Школа
Плих и Плюх №6. Школа

Плих и Плюх №6. Школа

2025, Плих и Плюх №6. Школа
6+

Контент станет доступным 11.09.2025

О фильме

Даниил Хармс снова радует малышей остроумной историей о братьях, которые решили научить своих собак всему, чему сами научились в школе. Но оказалось, что учеба должна приносить удовольствие и пользу! Забавная поэма напомнит родителям и детям, почему учиться весело и интересно.

