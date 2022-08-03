Пленница любви (фильм, 2022) смотреть онлайн
6.82022, Prisoner of Love
Триллер85 мин18+
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О фильме
В роскошный особняк по соседству с домом 18-летней студентки Карли въезжает импозантный 50-летний богач Кайл Смитфорд. Он начинает флиртовать с молодой девушкой, но еe смущает огромная разница в возрасте, к тому же у Карли есть бойфренд-ровесник. Впрочем, после очередной ссоры с ним героиня всe же соглашается отужинать с Кайлом. Мужчина очаровывает девушку, и вскоре у них завязывается роман, в ходе которого Карли начинает чувствовать себя пешкой в странной игре. В чем план Кайла?
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.4 IMDb