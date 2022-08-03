В роскошный особняк по соседству с домом 18-летней студентки Карли въезжает импозантный 50-летний богач Кайл Смитфорд. Он начинает флиртовать с молодой девушкой, но еe смущает огромная разница в возрасте, к тому же у Карли есть бойфренд-ровесник. Впрочем, после очередной ссоры с ним героиня всe же соглашается отужинать с Кайлом. Мужчина очаровывает девушку, и вскоре у них завязывается роман, в ходе которого Карли начинает чувствовать себя пешкой в странной игре. В чем план Кайла?

