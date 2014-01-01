Племя
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Племя

Племя (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Племя
Драмы, Криминал126 мин18+

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Сюжет

Главный герой фильма, Сергей, попадает в специализированный интернат для слабослышащих, где существует криминальная организация, Племя. Он пытается занять свое место в иерархии школы и принимает участие в нескольких ограблениях. Когда Сергей влюбляется в Анну, одну из наложниц Смотрящего, ему приходится нарушить неписанные законы племени.

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Информация

Страна
Нидерланды, Украина
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Племя»

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