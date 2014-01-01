Племя (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Главный герой фильма, Сергей, попадает в специализированный интернат для слабослышащих, где существует криминальная организация, Племя. Он пытается занять свое место в иерархии школы и принимает участие в нескольких ограблениях. Когда Сергей влюбляется в Анну, одну из наложниц Смотрящего, е�му приходится нарушить неписанные законы племени.



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