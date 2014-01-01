Племя (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Племя
Драмы, Криминал126 мин18+
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Сюжет
Главный герой фильма, Сергей, попадает в специализированный интернат для слабослышащих, где существует криминальная организация, Племя. Он пытается занять свое место в иерархии школы и принимает участие в нескольких ограблениях. Когда Сергей влюбляется в Анну, одну из наложниц Смотрящего, е�му приходится нарушить неписанные законы племени.
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Информация
СтранаНидерланды, Украина
КачествоSD
ЖанрыКриминал, Драмы
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
7.0 IMDb
- МСРежиссёр
Мирослав
Слабошпицкий
- ГФАктёр
Григорий
Фесенко
- ЯНАктриса
Яна
Новикова
- РБАктриса
Роза
Бабий
- АДАктёр
Александр
Дзядевич
- АОАктёр
Александр
Осадчий
- ИТАктёр
Иван
Тишко
- АСАктёр
Александр
Сидельников
- АПАктёр
Александр
Паниван
- ККАктёр
Кирилл
Кошик
- ТРАктриса
Татьяна
Радченко
- МССценарист
Мирослав
Слабошпицкий
- ВВПродюсер
Валентин
Васянович
- ИМПродюсер
Ия
Мыслицкая
- ЕСПродюсер
Елена
Слабошпицкая
- АКПродюсер
Алексей
Карпенко
- ВВМонтажёр
Валентин
Васянович
- ВВОператор
Валентин
Васянович