Племя
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Племя

Племя (фильм, 2009) смотреть онлайн

6.52009, The Forgotten Ones
Ужасы, Триллер83 мин18+

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О фильме

Лиз и ее друзья отправляются на яхте в романтическое путешествие по Южным морям. Потерпев кораблекрушение у тропического острова, они сумели выбраться на берег и подать сигнал бедствия. Осталось только дождаться спасателей. Но после таинственного исчезновения жениха Лиз Питера, путешественники начинают понимать, что они на острове не одни. Оказывается, хозяева острова, скрывающиеся в джунглях, имеют специфическое представление о гостеприимстве. И гости могут не дождаться прибытия спасательной экспедиции…

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

3.8 КиноПоиск
4.1 IMDb