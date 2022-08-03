Племя (фильм, 2009) смотреть онлайн
6.52009, The Forgotten Ones
Ужасы, Триллер83 мин18+
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О фильме
Лиз и ее друзья отправляются на яхте в романтическое путешествие по Южным морям. Потерпев кораблекрушение у тропического острова, они сумели выбраться на берег и подать сигнал бедствия. Осталось только дождаться спасателей. Но после таинственного исчезновения жениха Лиз Питера, путешественники начинают понимать, что они на острове не одни. Оказывается, хозяева острова, скрывающиеся в джунглях, имеют специфическое представление о гостеприимстве. И гости могут не дождаться прибытия спасательной экспедиции…
Рейтинг
3.8 КиноПоиск
4.1 IMDb
- ДИРежиссёр
Джордж
Ихл
- ДСАктриса
Джуэл
Стэйт
- ДБАктёр
Джастин
Бальдони
- МБАктёр
Марк
Бачер
- НГАктриса
Никки
Гриффин
- КЛАктёр
Келлан
Латс
- ХБАктриса
Хелена
Баррет
- МРАктёр
Мохит
Рамчандани
- РВАктриса
Рианна
Виграсс
- ТНАктёр
Терри
Нотари
- АЭАктриса
Андреа
Эскивель
- ДИСценарист
Джордж
Ихл
- ДБПродюсер
Джастин
Бальдони
- ЭКПродюсер
Этан
Кашинг
- ЭММонтажёр
Эд
Маркс