Племя (фильм, 2009) смотреть онлайн

Лиз и ее друзья отправляются на яхте в романтическое путешествие по Южным морям. Потерпев кораблекрушение у тропического острова, они сумели выбраться на берег и подать сигнал бедствия. Осталось только дождаться спасателей. Но после таинственного исчезновения жениха Лиз Питера, путешественники начинают понимать, что они на острове не одни. Оказывается, хозяева острова, скрывающиеся в джунглях, имеют специфическое представление о гостеприимстве. И гости могут не дождаться прибытия спасательной экспедиции…

