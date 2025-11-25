Племя падших (фильм, 2025) смотреть онлайн

В недалеком будущем идет планомерное истребление шаманов, а у сына простого деревенского охотника пробуждаются сверхъестественные силы. Фэнтезийная драма «Племя падших» (2025) — постапокалиптический роуд-муви от режиссера «Схватки», основанный на якутской истории и легендах.



2064 год. Уже 20 лет тянется Безвременье — эпоха, когда шаманы, удаганки и хранители легенд олонхосуты стали вне закона. В поисках людей с особыми способностями и знаниями вооруженные отряды заглядывают к людям в дома и принимают доносы. Однако в народе ходит поверье, что вскоре в мире появится могущественный шаман, который сможет положить этому конец. В это время мальчик Хорсун, сына охотника по имени Эр Санаа, обнаруживает в себе силу шамана. Чтобы спастись от преследования, отец и сын уходят из дома, пока по их следам идет шаман-предатель Оталан.



Смогут ли герои избежать смерти, расскажет «Племя падших».


