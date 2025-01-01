Племя чужих (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Молодая девушка и ее младший брат просят убежище у племени, жестоко расправившимся с их семьей. Фильм «Племя чужих» — приключенческая драма из Дании, действие которой разворачивается в каменном веке.
Шесть тысяч лет назад в южную Скандинавию начинают прибывать племена фермеров, ищущих новые земли для возделывания. Они вырубают и сжигают древние леса, чем приводят в ужас местных жителей, которые добывают себе пропитание собирательством и охотой. Среди фермеров оказывается и 19-летняя Аати с младшим братом, чья семья погибает во время конфликта с местным племенем. Аати с братом удается бежать, но выжить в дикой природе оказывается почти невозможно, и тогда они просят помощи у того самого племени, из-за которого они лишились семьи. Теперь им нужно приспосабливаться к их обычаям.
