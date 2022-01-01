План Ле Корбюзье: Буэнос-Айрес
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План Ле Корбюзье: Буэнос-Айрес

Фильм План Ле Корбюзье: Буэнос-Айрес

2022, Plan para Buenos Aires
Документальный16+
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О фильме

Рассказ офранцузском архитекторе ЛеКорбюзье—пионере архитектурного модернизма ифункционализма, который мечтал осуществить вБуэнос-Айресе революцию урбан-пространства.

План Ле Корбюзье: Буэнос-Айрес покупка билетов в кино онлайн

Страна
Аргентина
Жанр
Документальный
Качество
Full HD

Рейтинг

6.9 IMDb