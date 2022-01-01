Фильм План Ле Корбюзье: Буэнос-Айрес
2022, Plan para Buenos Aires
Документальный16+
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О фильме
Рассказ офранцузском архитекторе ЛеКорбюзье—пионере архитектурного модернизма ифункционализма, который мечтал осуществить вБуэнос-Айресе революцию урбан-пространства.
План Ле Корбюзье: Буэнос-Айрес покупка билетов в кино онлайн
СтранаАргентина
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Рейтинг
6.9 IMDb
- ХПРежиссёр
Херардо
Панеро
- АБАктёр
Антонио
Бонет Кастельяна
- ФДАктёр
Фернандо
Домингес
- НФАктёр
Норберто
Феаль
- ХФАктёр
Хауме
Фрейша
- ГФАктёр
Гонсало
Фусс
- ХФАктёр
Хорхе
Феррари Хардой
- ЛКАктёр
Ле
Корбюзье
- ХКАктёр
Хуан
Курчан
- ХПСценарист
Херардо
Панеро
- ХППродюсер
Херардо
Панеро
- ЛМХудожница
Лаура
М. Фаччинелли
- ЭФМонтажёр
Эмильяно
Фардаус
- ДЭОператор
Даниель
Эрмо