План дочери начать убивать (фильм, 2019) смотреть онлайн

Грег Карлайл много лет не видел свою дочь Саманту, ведь у него давно другая семья. Он решает проявить отцовские чувства и предлагает Сэм пожить в его доме. Девушка принимает приглашение. Однако вскоре Грег и его жена Кэти понимают, что гостья руководствуется отнюдь не интересом к родственникам. Саманта мечтает жестоко отомстить им за то, что росла без семьи.

