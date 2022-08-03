6.92019, A Daughter's Plan To Kill
Триллер82 мин18+
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План дочери начать убивать (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Грег Карлайл много лет не видел свою дочь Саманту, ведь у него давно другая семья. Он решает проявить отцовские чувства и предлагает Сэм пожить в его доме. Девушка принимает приглашение. Однако вскоре Грег и его жена Кэти понимают, что гостья руководствуется отнюдь не интересом к родственникам. Саманта мечтает жестоко отомстить им за то, что росла без семьи.
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
4.8 IMDb