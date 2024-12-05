Питт Смаллз мертв
Wink
Фильмы
Питт Смаллз мертв
7.02010, Pete Smalls Is Dead
Комедия, Криминал90 мин18+

Питт Смаллз мертв (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Два старых приятеля посещают похороны старого друга и обнаруживают, что он не просто умер, и что это чуть больше, чем просто смерть.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.0 IMDb