Питер Пэн: В поисках магической книги (фильм, 2018) смотреть онлайн

Питер Пэн: В поисках магической книги
7.82018, Peter Pan: The Quest for the Never Book
Мультфильм84 мин6+

О фильме

Нетландия находится в большой опасности, когда знаменитая Нигдешняя Книга попадает в руки хитрого Капитана крюка, который злоупотребляет своей магической силой, чтобы дать волю злым монстрам, чтобы уничтожить Питера Пэна и его друзей. Сможет ли Питер выполнить легендарное пророчество Нигдешной книги с помощью своих друзей? Сможет ли он спасти Нетландию и Лондон?

Страна
Индия
Жанр
Мультфильм
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
3.2 IMDb