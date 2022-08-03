Питер Пэн: В поисках магической книги (фильм, 2018) смотреть онлайн

Нетландия находится в большой опасности, когда знаменитая Нигдешняя Книга попадает в руки хитрого Капитана крюка, который злоупотребляет своей магической силой, чтобы дать волю злым монстрам, чтобы уничтожить Питера Пэна и его друзей. Сможет ли Питер выполнить легендарное пророчество Нигдешной книги с помощью своих друзей? Сможет ли он спасти Нетландию и Лондон?

