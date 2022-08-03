7.82018, Peter Pan: The Quest for the Never Book
Мультфильм84 мин6+
Питер Пэн: В поисках магической книги (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Нетландия находится в большой опасности, когда знаменитая Нигдешняя Книга попадает в руки хитрого Капитана крюка, который злоупотребляет своей магической силой, чтобы дать волю злым монстрам, чтобы уничтожить Питера Пэна и его друзей. Сможет ли Питер выполнить легендарное пророчество Нигдешной книги с помощью своих друзей? Сможет ли он спасти Нетландию и Лондон?
СтранаИндия
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
3.2 IMDb