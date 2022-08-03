Пирсинг
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Пирсинг

Пирсинг (фильм, 2018) смотреть онлайн

5.92018, Piercing
Триллер78 мин18+

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О фильме

Стильный психологический триллер по мотивам одноименного эпатажного романа «японского Чака Паланика» Рю Мураками. Благонадежный семьянин Рид боится, что причинит вред своему ребенку из-за собственной детской травмы. Чтобы побороть агрессивные импульсы, он решает убить девушку по вызову. Однако встреча с будущей жертвой проходит вовсе не так, как планировал Рид.

Страна
США
Жанр
Триллер
Качество
Full HD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пирсинг»