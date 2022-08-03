Пирсинг (фильм, 2018) смотреть онлайн
5.92018, Piercing
Триллер78 мин18+
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О фильме
Стильный психологический триллер по мотивам одноименного эпатажного романа «японского Чака Паланика» Рю Мураками. Благонадежный семьянин Рид боится, что причинит вред своему ребенку из-за собственной детской травмы. Чтобы побороть агрессивные импульсы, он решает убить девушку по вызову. Однако встреча с будущей жертвой проходит вовсе не так, как планировал Рид.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.5 IMDb
- НПРежиссёр
Николас
Пеш
- КЭАктёр
Кристофер
Эбботт
- ЛКАктриса
Лайа
Коста
- Актриса
Миа
Васиковска
- Актёр
Уилл
Брилл
- ПНАктёр
Пол
Назак
- Актёр
Уэнделл
Пирс
- ОБАктриса
Оливия
Бонд
- ДЛАктёр
Дакота
Лустик
- МДАктриса
Мария
Диззия
- МААктриса
Марин
Айрлэнд
- НПСценарист
Николас
Пеш
- РМСценарист
Рю
Мураками
- АКПродюсер
Антонио
Кампос
- ДМПродюсер
Джош
Монд
- ДВПродюсер
Джейкоб
Вассерман
- ШУПродюсер
Шулер
Уайсс
- МБПродюсер
Макс
Борн
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- АААктриса дубляжа
Алёна
Андронова
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ССМонтажёр
София
Сюберкасо