Пирсинг (фильм, 2018) смотреть онлайн

Стильный психологический триллер по мотивам одноименного эпатажного романа «японского Чака Паланика» Рю Мураками. Благонадежный семьянин Рид боится, что причинит вред своему ребенку из-за собственной детской травмы. Чтобы побороть агрессивные импульсы, он решает убить девушку по вызову. Однако встреча с будущей жертвой проходит вовсе не так, как планировал Рид.

