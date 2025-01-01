Фильм Пираты опасного моря: Капитан Клык

Лучшие друзья Рэйвен и Пинки служат под началом грозного пирата и короля семи морей капитана Клыка. Однажды коварная графиня Сибилла похищает Пинки — это часть ее хитроумного плана по поимке капитана Клыка и завоеванию родины пиратов. Теперь отважная Рейвен вместе с капитаном Клыком, его драк�оном и веселым поваром должны остановить графиню и спасти Пинки.



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