Пиноккио
Wink
Детям
Пиноккио

Пиноккио (фильм, 2012) смотреть онлайн

6.62012, Pinocchio
Мультфильм, Приключения80 мин0+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Однажды безоблачной ночью старый Джепетто замечтался, глядя в небеса на сверкающие звезды. Он загадал желание, чтобы вырезанный из дерева мальчик Пиноккио ожил и стал ему настоящим сыном, о котором он мечтал всю свою жизнь. И его желание, наконец, сбылось. Поучительную сказку про Пиноккио знают дети и взрослые всего мира.

Страна
Бельгия, Италия, Франция, Люксембург
Жанр
Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb