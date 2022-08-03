Пиноккио (фильм, 2012) смотреть онлайн
6.62012, Pinocchio
Мультфильм, Приключения80 мин0+
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О фильме
Однажды безоблачной ночью старый Джепетто замечтался, глядя в небеса на сверкающие звезды. Он загадал желание, чтобы вырезанный из дерева мальчик Пиноккио ожил и стал ему настоящим сыном, о котором он мечтал всю свою жизнь. И его желание, наконец, сбылось. Поучительную сказку про Пиноккио знают дети и взрослые всего мира.
СтранаБельгия, Италия, Франция, Люксембург
ЖанрСемейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЭДРежиссёр
Энцо
Д’Ало
- ГКАктёр
Габриеле
Каприо
- МКАктёр
Мино
Каприо
- МААктриса
Марикла
Аффатато
- ММАктёр
Маурицио
Микели
- РПАктёр
Рокко
Папалео
- КВАктёр
Карло
Валли
- ПКАктёр
Пино
Квартулло
- ПРАктёр
Паоло
Руффини
- ЭДСценарист
Энцо
Д’Ало
- ТБСценарист
Тор
Бишоприк
- ККСценарист
Карло
Коллоди
- НСПродюсер
Николас
Стейл
- МБПродюсер
Малика
Брахми
- ЛДКомпозитор
Лучио
Далла