Пиноккио (фильм, 1940) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
«Пиноккио», мультфильм студии Disney — это классическая анимационная сказка о маленькой деревянной кукле, которая мечтает стать настоящим мальчиком.
Одинокий мастер вырезает куклу из дерева и загадывает желание, чтобы она ожила. Ночью к нему приходит Фея и оживляет Пиноккио, обещая, что он сможет стать настоящим человеком, если будет смелым, честным и бескорыстным. В помощь Пиноккио она назначает его совесть — говорящего сверчка. Однако путь Пиноккио оказывается непростым. Он сталкивается с обманом, искушениями и опасными приключениями — от кукольного театра до Острова Удовольствий, где дети превращаются в ослов. Каждый раз его непослушание и ложь приводят к последствиям, самым заметным из которых становится растущий нос. Станет ли Пиноккио настоящим мальчиком?
Это теплая и поучительная история о честности, ответственности и силе мечты, которая остается актуальной для зрителей всех возрастов. Смотреть «Пиноккио» приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!
ЖанрСемейный, Мультфильм, Фэнтези
КачествоFull HD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
- НФРежиссёр
Норман
Фергюсон
- ТХРежиссёр
Т.
Хи
- УДРежиссёр
Уилфред
Джексон
- ДКРежиссёр
Джек
Кинни
- МБАктёр
Мэл
Бланк
- ДБАктёр
Дон
Броди
- СБАктёр
Стюарт
Бьюкэнэн
- УКАктёр
Уолтер
Кэтлетт
- МДАктриса
Мэрион
Дарлингтон
- ФДАктёр
Фрэнки
Дарро
- ВДАктриса
Вирджиния
Дэвис
- КЭАктёр
Клифф
Эдвардс
- ДДАктёр
Дики
Джонс
- ЧДАктёр
Чарльз
Джуделс
- БПСценарист
Билл
Пит
- ККСценарист
Карло
Коллоди
- ТССценарист
Тед
Сирс
- УДПродюсер
Уолт
Дисней
- ЕДАктёр дубляжа
Евгений
Дятлов
- ИТАктёр дубляжа
Илья
Ткаченко
- ГСАктёр дубляжа
Гелий
Сысоев
- АСАктёр дубляжа
Артём
Сергеев
- ВСАктёр дубляжа
Вячеслав
Сухов
- КАХудожник
Кен
Андерсон
- ДХХудожник
Джон
Хабли
- КОХудожник
Кендалл
О’Коннор
- АЗХудожник
Аль
Зиннен
- ББХудожник
Брюс
Бушмен
- ЛХКомпозитор
Ли
Харлайн
- ПДКомпозитор
Пол
Дж. Смит
- ФЧКомпозитор
Фрэнк
Черчилль