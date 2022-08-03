Пиноккио (фильм, 1940) смотреть онлайн бесплатно

Пиноккио
«Пиноккио», мультфильм студии Disney — это классическая анимационная сказка о маленькой деревянной кукле, которая мечтает стать настоящим мальчиком.

Одинокий мастер вырезает куклу из дерева и загадывает желание, чтобы она ожила. Ночью к нему приходит Фея и оживляет Пиноккио, обещая, что он сможет стать настоящим человеком, если будет смелым, честным и бескорыстным. В помощь Пиноккио она назначает его совесть — говорящего сверчка. Однако путь Пиноккио оказывается непростым. Он сталкивается с обманом, искушениями и опасными приключениями — от кукольного театра до Острова Удовольствий, где дети превращаются в ослов. Каждый раз его непослушание и ложь приводят к последствиям, самым заметным из которых становится растущий нос. Станет ли Пиноккио настоящим мальчиком?

Это теплая и поучительная история о честности, ответственности и силе мечты, которая остается актуальной для зрителей всех возрастов. Смотреть «Пиноккио» приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!

