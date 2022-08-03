Пингвиненок Пороро. Куда улетел мяч? (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Pororo the Little Penguin
Мультфильм, Для самых маленьких7 мин0+
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О фильме
В заснеженной лесной деревушке, куда не ступала нога человека в своих домиках живут звери: любознательный и непоседливый пингвиненок Пороро, динозаврик Кронг, добродушный медведь Поби, находчивый и хитрый лисенок Эдди и скромница Лупи из семейства бобров. Пороро обожает петь и играть.
СтранаЮжная Корея
ЖанрМультфильм, Приключения, Для самых маленьких
КачествоSD
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.9 IMDb