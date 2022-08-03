Пина: Танец страсти (фильм, 2011) смотреть онлайн

Пина: Танец страсти
2011, Pina
Документальный, Мюзикл99 мин0+

Внимание! Фильм доступен только с оригинальной звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Документальная лента о скончавшейся летом 2009 года легендарной немецкой танцовщице и хореографе Пине Бауш.

Германия, Великобритания, США, Франция
Мюзикл, Документальный
99 мин / 01:39

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb