Пина, танец страсти
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Пина, танец страсти

Пина, танец страсти (фильм, 2011) смотреть онлайн

7.32011, Pina
Документальный, Мюзикл103 мин18+

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О фильме

Документальная лента о скончавшейся летом 2009 года легендарной немецкой танцовщице и хореографе Пине Бауш.

Страна
Великобритания, США, Германия, Франция
Жанр
Мюзикл, Документальный
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.6 IMDb