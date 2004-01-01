Phil Collins - Live at Montreux, 2004 (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Фил Коллинз выступал на фестивале в Монтрe не один раз. Эта запись была сделана на фестивале 2004 года. Тогда Фил представил публике все самые известные хиты своей сольной карьеры. Такое сочетание культовых композиций и редко исполняемых песен демонстрирует разнообразие музыкальных жанров, к которым Фил обращался в разные периоды своего творчества, и подчеркивает особенность его присутствия на фестивале в Монтрe.



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