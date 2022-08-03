Петух-Дудл-Ду (фильм, 2014) смотреть онлайн

В городке Сан-Виктор царит порядок и процветание, что не может не радовать педантичного мэра. Он ставит благополучие своего городка в заслугу любимому петуху за то, что тот на протяжении семи лет будит своих горожан ровно в 4 утра, тем самым давая им достаточное количество времени везде поспевать в своих делах. Но столь раннее пробуждение под петушиный крик раздражает жителей и они принимают решение передать петуха в соседний городок Сан-Бенуа, обменяв его на осла в надежде, что последний принесет им удачу.

