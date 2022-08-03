8.52014, Le Coq de St-Victor
Мультфильм, Семейный76 мин6+
Этот фильм пока недоступен
Петух-Дудл-Ду (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
В городке Сан-Виктор царит порядок и процветание, что не может не радовать педантичного мэра. Он ставит благополучие своего городка в заслугу любимому петуху за то, что тот на протяжении семи лет будит своих горожан ровно в 4 утра, тем самым давая им достаточное количество времени везде поспевать в своих делах. Но столь раннее пробуждение под петушиный крик раздражает жителей и они принимают решение передать петуха в соседний городок Сан-Бенуа, обменяв его на осла в надежде, что последний принесет им удачу.
СтранаКанада
ЖанрСемейный, Мультфильм
КачествоFull HD
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ПААктёр
Поль
Амарани
- ББАктёр
Бенуа
Бриер
- Актриса
Энн
Дорваль
- ЛГАктёр
Люк
Герен
- ГДАктёр
Гай
Джодоин
- ГЛАктёр
Гастон
Лепаж
- АМАктёр
Алексис
Мартен
- ГНАктёр
Ги
Надон
- ТРАктёр
Тони
Робиноу
- МВАктриса
Марилу
Вульф
- НСПродюсер
Нэнси
Севард
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поликарпов
- РСАктёр дубляжа
Роман
Сопко
- АЛАктриса дубляжа
Антонина
Лазаревская
- ВИАктёр дубляжа
Вячеслав
Иванов
- АААктёр дубляжа
Артур
Агаджанян