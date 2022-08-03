Петух-Дудл-Ду
Петух-Дудл-Ду
8.52014, Le Coq de St-Victor
Мультфильм, Семейный76 мин6+

Петух-Дудл-Ду (фильм, 2014) смотреть онлайн

В городке Сан-Виктор царит порядок и процветание, что не может не радовать педантичного мэра. Он ставит благополучие своего городка в заслугу любимому петуху за то, что тот на протяжении семи лет будит своих горожан ровно в 4 утра, тем самым давая им достаточное количество времени везде поспевать в своих делах. Но столь раннее пробуждение под петушиный крик раздражает жителей и они принимают решение передать петуха в соседний городок Сан-Бенуа, обменяв его на осла в надежде, что последний принесет им удачу.

Страна
Канада
Жанр
Семейный, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb