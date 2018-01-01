Wink
Песочный человек
Актёры и съёмочная группа фильма «Песочный человек»

Актёры

Фабиан Крюгер

Fabian Krüger
АктёрBenno
Ирен Брюггер

Irene Brügger
Актриса
Бит Шлаттер

Beat Schlatter
Актёр
Флорин Элена Деплазес

Florine Elena Deplazes
АктрисаPatrizia
Каспар Вайсс

Kaspar Weiss
АктёрWalter
Зиги Терпоортен

Sigi Terpoorten
АктёрStefan (в титрах: Sigi Terpoorten)
Мишель Гамменталер

Michel Gammenthaler
Актёр
Урс Юккер

Urs Jucker
АктёрPsychiater
Тис Мосер

This Moser
Актёр
Макс Рюдлингер

Max Rüdlinger
АктёрPassant Philatelie

Операторы

Лоренц Мерц

Lorenz Merz
Оператор

Композиторы

Мартин Скальски

Martin Skalski
Композитор