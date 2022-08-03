Песня Шарлотты (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
Однажды русалка спасла жизнь моряку, и ей надо было решить: остаться в море или пойти за своей любовью на сушу. Она выбрала моряка и нарушила равновесие между двумя мирами. И теперь, чтобы восстановить баланс, ей нужно пожертвовать своей дочерью, Шарлоттой.
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.5 IMDb
- НХРежиссёр
Николас
Хемфрис
- ИРАктёр
Иван
Реон
- КМАктриса
Кэтлин
Магер
- БТАктёр
Брендан
Тейлор
- ДФАктриса
Джесси
Фрайзер
- СБАктёр
Стив
Брэдли
- БУАктриса
Барбара
Уоллес
- ТДАктёр
Тревор
Джемма
- НКАктриса
Наташа
Куирк
- ЛСАктриса
Лила
Селина
- БВСценарист
Боб
Вулси
- ДБПродюсер
Даррен
Борроумэн
- ДКПродюсер
Дилан
Коллингвуд
- ЧКХудожник
Чад
Кровчук
- ДБМонтажёр
Даррен
Борроумэн
- БВМонтажёр
Брендан
Вулард