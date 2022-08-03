Песня Шарлотты
Wink
Фильмы
Песня Шарлотты
5.92015, Charlotte's Song
Ужасы, Драма91 мин18+

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Песня Шарлотты (фильм, 2015) смотреть онлайн

О фильме

Однажды русалка спасла жизнь моряку, и ей надо было решить: остаться в море или пойти за своей любовью на сушу. Она выбрала моряка и нарушила равновесие между двумя мирами. И теперь, чтобы восстановить баланс, ей нужно пожертвовать своей дочерью, Шарлоттой.

Страна
Канада
Жанр
Ужасы, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.5 IMDb