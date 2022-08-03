Однажды русалка спасла жизнь моряку, и ей надо было решить: остаться в море или пойти за своей любовью на сушу. Она выбрала моряка и нарушила равновесие между двумя мирами. И теперь, чтобы восстановить баланс, ей нужно пожертвовать своей дочерью, Шарлоттой.

