Песня о дружбе (фильм, 1973) смотреть онлайн

Жизнь школьников СССР и Германии в письмах и рисунках. Мальчики и девочки, живущие в разных странах, говорящие на разных языках, пишут письма друг другу о своей обычной жизни. Но то, что советскому школьнику — рутина. то немецкому — экзотика и наоборот. Дети СССР и Германии описывают свои дома, родителей, школу и все, что их волнует, рассказывают о хобби и увлечениях, мечтают о будущем. Авторами текстов и рисунков стали настоящие, живые школьники двух стран, которые спорят, радуются и иногда грустят.



Песня о дружбе смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.