Не имея возможности защитить свою честь на дуэли, двое объединяют усилия и идут на уловку, чтобы отомстить обидчикам. Французская костюмная драма «Первая дуэль» — фильм по мотивам реальных событий, где поединки не только эффектные, но и благородные.



В 1887 году понятие «честь» высоко ценилось в обществе. В Париже дуэль была привычным способом выяснить отношения. Однако, несмотря на то, что повод у него имеется нешуточный, Клеману Лаказу в этом пути отказано. Будучи магистром клинка и шпаги, он не имеет права требовать сатисфакции. Его мастерство настолько велико, что его победу на поединке можно приравнять к предумышленному убийству. Мари-Роз Асти де Вальсэр, основавшая первую школу женского фехтования, тоже не участвует в дуэлях, потому что женщинам сражаться с мужчинами запрещено. Когда судьба сводит их вместе, они помогают друг другу поквитаться с врагами.



В мире, где оскорбление смывается кровью, смогут ли герои найти в сердце что-то, кроме ненависти? Захватывающий сюжет о любви и долге ждет вас в картине «Первая дуэль» (2023), смотреть онлайн которую можно на видеосервисе Wink.

