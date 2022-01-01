Пэрл
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Пэрл

Пэрл (фильм, 2022) смотреть онлайн

2022, Pearl
Ужасы, Драма18+

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О фильме

1918 год. В мире бушует Первая мировая война и пандемия «испанки», а на техасской ферме мается девушка Пэрл. Она мечтает вырваться из этой глухомани и стать танцовщицей, но вместо этого вынуждена подчиняться строгой матери, ухаживать за парализованным отцом и покорно дожидаться мужа с фронта. Когда Пэрл узнаёт, что в ближайшем городке будет проходить прослушивание на вакансию в танцевальной труппе, она решает попасть туда любой ценой.

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Страна
Канада, Новая Зеландия, США
Жанр
Ужасы, Драма

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Пэрл»