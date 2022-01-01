Пэрл (филь�м, 2022) смотреть онлайн
2022, Pearl
Ужасы, Драма18+
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О фильме
1918 год. В мире бушует Первая мировая война и пандемия «испанки», а на техасской ферме мается девушка Пэрл. Она мечтает вырваться из этой глухомани и стать танцовщицей, но вместо этого вынуждена подчиняться строгой матери, ухаживать за парализованным отцом и покорно дожидаться мужа с фронта. Ког�да Пэрл узнаёт, что в ближайшем городке будет проходить прослушивание на вакансию в танцевальной труппе, она решает попасть туда любой ценой.
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СтранаКанада, Новая Зеландия, США
ЖанрУжасы, Драма
Рейтинг
- ТУРежиссёр
Тай
Уэст
- Актриса
Миа
Гот
- ЛСАктриса
Лорен
Стюарт
- ТРАктриса
Тэнди
Райт
- АРАктриса
Амелия
Рейд
- ГМАктриса
Гейб
Макдоннел
- МСАктёр
Мэтью
Сандерлэнд
- ТРАктёр
Тодд
Риппон
- ЭДАктриса
Эмма
Дженкинс-Пурро
- АСАктёр
Алистэр
Сьюэлл
- ДКАктёр
Дэвид
Коренсвет
- ТУСценарист
Тай
Уэст
- Сценарист
Миа
Гот
- Продюсер
Кид
Кади
- Продюсер
Миа
Гот
- ТХХудожник
Томас
Хэммок
- БМХудожник
Бен
Милсом
- МТХудожница
Малгожата
Тужаньская
- ТУМонтажёр
Тай
Уэст
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс