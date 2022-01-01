1918 год. В мире бушует Первая мировая война и пандемия «испанки», а на техасской ферме мается девушка Пэрл. Она мечтает вырваться из этой глухомани и стать танцовщицей, но вместо этого вынуждена подчиняться строгой матери, ухаживать за парализованным отцом и покорно дожидаться мужа с фронта. Ког�да Пэрл узнаёт, что в ближайшем городке будет проходить прослушивание на вакансию в танцевальной труппе, она решает попасть туда любой ценой.



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