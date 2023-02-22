Готический хоррор о 10-летней девочке, которая ищет спасения от домашних проблем в дружбе с призраком. Маленькая Лия чувствует себя чужой в собственном доме. Ее мать сильно отдалилась и часто ругает дочь, а отец-священник все больше времени проводит с паствой. Лия не понимает, что происходит, но однажды в спальню к ней заглядывает похожая на ангела девочка. Она предлагает сыграть в игру и в качестве награды обещает рассказать кое-что новое. Призрачное создание продолжает приходить каждую ночь, раскрывая загадки окружающего мира.

