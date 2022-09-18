Перемещение: Темные мутанты (фильм, 2020) смотреть онлайн

Канадский фантастический триллер о тяжелом бремени сверхспособностей. Близнецы Джошуа и Эмма еще в детстве лишились родителей, и брату пришлось взять на себя заботу о сестре, чьи особенности опасны, как для нее самой, так и для окружающих. Когда дар Эммы проявляется, у людей начинают кровоточить руки, поэтому девушка содержится в отдельной секретной палате в психиатрической больнице. Однажды Джошуа замечает, что за ним следит таинственный человек, который пытается вычислить, где находится Эмма. Какова цель незнакомца? Удастся ли Джошуа и дальше скрывать сестру от внешнего мира? Ответы на эти и другие вопросы можно узнать, если смотреть «Перемещение: Темные мутанты» в видеосервисе Wink.

