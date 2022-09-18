5.92020, Transference: Escape the Dark
Фантастика, Триллер81 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Перемещение: Темные мутанты (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Канадский фантастический триллер о тяжелом бремени сверхспособностей. Близнецы Джошуа и Эмма еще в детстве лишились родителей, и брату пришлось взять на себя заботу о сестре, чьи особенности опасны, как для нее самой, так и для окружающих. Когда дар Эммы проявляется, у людей начинают кровоточить руки, поэтому девушка содержится в отдельной секретной палате в психиатрической больнице. Однажды Джошуа замечает, что за ним следит таинственный человек, который пытается вычислить, где находится Эмма. Какова цель незнакомца? Удастся ли Джошуа и дальше скрывать сестру от внешнего мира? Ответы на эти и другие вопросы можно узнать, если смотреть «Перемещение: Темные мутанты» в видеосервисе Wink.
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Триллер
КачествоFull HD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
4.0 IMDb
- МНРежиссёр
Мэттью
Нинабер
- МДАктриса
Мелисса
Джой Бергер
- ДКАктриса
Дженнифер
Корниш
- МДАктёр
Мэтт
Дашью
- ИХАктёр
Имон
Хэнсон
- ДХАктёр
Джехан
Хашим
- ГКАктёр
Гари
Киркхэм
- МКАктриса
Мэл
Коби
- КМАктёр
Коннор
Митчелл
- ИМАктёр
Итан
Митчелл
- МНСценарист
Мэттью
Нинабер
- АТСценарист
Аарон
Томлин
- МНПродюсер
Мэттью
Нинабер
- АТПродюсер
Аарон
Томлин
- МНМонтажёр
Мэттью
Нинабер
- МНОператор
Мэттью
Нинабер
- БТОператор
Брент
Тримейн