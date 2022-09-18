Перемещение: Темные мутанты
Wink
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Перемещение: Темные мутанты
5.92020, Transference: Escape the Dark
Фантастика, Триллер81 мин18+

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Перемещение: Темные мутанты (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Канадский фантастический триллер о тяжелом бремени сверхспособностей. Близнецы Джошуа и Эмма еще в детстве лишились родителей, и брату пришлось взять на себя заботу о сестре, чьи особенности опасны, как для нее самой, так и для окружающих. Когда дар Эммы проявляется, у людей начинают кровоточить руки, поэтому девушка содержится в отдельной секретной палате в психиатрической больнице. Однажды Джошуа замечает, что за ним следит таинственный человек, который пытается вычислить, где находится Эмма. Какова цель незнакомца? Удастся ли Джошуа и дальше скрывать сестру от внешнего мира? Ответы на эти и другие вопросы можно узнать, если смотреть «Перемещение: Темные мутанты» в видеосервисе Wink.

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Триллер
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Перемещение: Темные мутанты»