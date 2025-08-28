Перекресток (фильм, 2012) смотреть онлайн

Перекресток
2012, Crossroads
Боевик18+

Попытка сохранить семью неожиданно ставит под удар ее гармонию. Драма «Перекресток» — фильм о парадоксах личностных изменений и их влиянии на близких.

Осознав ценность семейных уз, Джерри решает кардинально изменить свою жизнь и поведение. Его искренние усилия запускают цепную реакцию среди домочадцев, которые не готовы к столь резким переменам. Каждое действие Джерри, направленное на улучшение отношений, порождает новые вызовы и конфликты. Семья сталкивается с необходимостью адаптироваться к новой реальности, где старые правила уже не работают.

Смотреть «Перекресток» стоит ради напоминания о тех моментах, когда выбираешь не между правильным и неправильным, а между своим видением счастья и счастьем тех, кого любишь.

Страна
США
Жанр
Боевик

Рейтинг

