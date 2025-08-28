Перекресток (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Crossroads
Боевик18+
О фильме
Попытка сохранить семью неожиданно ставит под удар ее гармонию. Драма «Перекресток» — фильм о парадоксах личностных изменений и их влиянии на близких.
Осознав ценность семейных уз, Джерри решает кардинально изменить свою жизнь и поведение. Его искренние усилия запускают цепную реакцию среди домочадцев, которые не готовы к столь резким переменам. Каждое действие Джерри, направленное на улучшение отношений, порождает новые вызовы и конфликты. Семья сталкивается с необходимостью адаптироваться к новой реальности, где старые правила уже не работают.
Смотреть «Перекресток» стоит ради напоминания о тех моментах, когда выбираешь не между правильным и неправильным, а между своим видением счастья и счастьем тех, кого любишь.
Рейтинг
- АДРежиссёр
Андре
Дженкинс
- МДАктёр
Морис
Джонсон
- КШАктёр
Кори
Шампейн
- ДААктриса
Джессика
А. Макфейл
- ЛГАктёр
Леон
Гантер
- БДАктёр
Брайан
Дэволл
- ТМАктриса
Тэмми
МакГарити
- БГАктёр
Бабба
Гейнер
- ТКАктёр
Тайвон
Кларк
- АМАктёр
Адриан
Моррис
- ЛКАктёр
Лем
Коллинз
- ЭДСценарист
Энтони
Джеймс
- РГПродюсер
Ронни
Гаррет
- КДПродюсер
Кристофер
Джонс
- ДЭПродюсер
Дэвид
Эдвардс
- МДПродюсер
Мэл
Джексон
- ЭЭХудожник
Элвин
Эрик
- ВНХудожница
Вета
Нишель Рутс
- ЭБМонтажёр
Элмер
Боуман
- РГКомпозитор
Ронни
Гаррет