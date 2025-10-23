Перегонщик (фильм, 2025) смотреть онлайн

Бывший спецназовец, который теперь занимается перевозкой машин, находит в одном из автомобилей похищенную девочку. Брутальный боевик «Перегонщик» — фильм из Кыргызстана о том, что совесть важнее денег.



Раньше Руслан работал в спецслужбах, а теперь выбрал профессию, которая кажется куда менее травматичной — перегон автомобилей. Здесь его навыки оказываются кстати, особенно если приходится иметь дело с несговорчивыми клиентами. Но вот однажды Руслан обнаруживает в очередной машине труп в багажнике и связанную девочку по имени Ева. Он не может закрыть на это глаза и пренебрегает инструкциями, тем самым нажив себе серьезных врагов, ведь отец Евы перешел дорогу влиятельным криминальным авторитетам.



Сможет ли Руслан дать отпор бандитам, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Перегонщик» онлайн на Wink.

