Пацанская история (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Как сделать поменьше и заработать побольше? Комедийный роуд-муви о приключениях трех друзей.
Казахстан, начало двухтысячных. Школьные друзья Рус, Каир и Тима пытаются придумать, как бы «поднять» денег, при этом сильно не напрягаясь. Внезапно им улыбается удача: поступает заказ по перевозке нелегального товара из Киргизии. Недолго думая, друзья соглашаются на авантюру и отправляются в путь. Только вот ни заказчик, ни сами «курьеры» не ожидали, что по дороге их будет ждать столько соблазнов: бесконечные пьянки-гулянки и ставки — и вот уже от денег клиента почти ничего не осталось. Люди, связанные с криминалом, как известно, шутить не любят, поэтому и Каира, Руса и Тимы нет другого выхода, кроме как найти способ достать нужный товар в Киргизии «подешевле».
Справятся ли непутевые перевозчики и получат ли долгожданный гонорар? Фильм «Пацанская история» смотреть онлайн можно на видеопортале Wink.
Рейтинг
- НДРежиссёр
Нурсултан
Джумабеков
- ИДАктёр
Ильяс
Джапаров
- ЭНАктёр
Эльтерес
Нуржанов
- ШСАктёр
Шарип
Серик
- БПАктёр
Бексултан
Пилал
- РМАктриса
Роза
Мукатаева
- ЕГАктёр
Еркен
Губашев
- ОААктёр
Олжас
Абай
- АСАктёр
Аскат
Сулейманов
- ДААктёр
Дамир
Абдраимов
- НДСценарист
Нурсултан
Джумабеков
- ДОСценарист
Дархан
Оспанов
- КСПродюсер
Куат
Садыков
- ДОПродюсер
Дархан
Оспанов
- ЕСПродюсер
Евгений
Семенов
- АЕПродюсер
Александр
Ерещенко
- ЖРХудожница
Жанар
Раимова
- КСМонтажёр
Кирилл
Ступков
- ЕКОператор
Еркебулан
Куанышбаев
- ААКомпозитор
Абай
Акбаев