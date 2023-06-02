Пацанская история (фильм, 2022) смотреть онлайн

Как сделать поменьше и заработать побольше? Комедийный роуд-муви о приключениях трех друзей.



Казахстан, начало двухтысячных. Школьные друзья Рус, Каир и Тима пытаются придумать, как бы «поднять» денег, при этом сильно не напрягаясь. Внезапно им улыбается удача: поступает заказ по перевозке нелегального товара из Киргизии. Недолго думая, друзья соглашаются на авантюру и отправляются в путь. Только вот ни заказчик, ни сами «курьеры» не ожидали, что по дороге их будет ждать столько соблазнов: бесконечные пьянки-гулянки и ставки — и вот уже от денег клиента почти ничего не осталось. Люди, связанные с криминалом, как известно, шутить не любят, поэтому и Каира, Руса и Тимы нет другого выхода, кроме как найти способ достать нужный товар в Киргизии «подешевле».



Справятся ли непутевые перевозчики и получат ли долгожданный гонорар?


