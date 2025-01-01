Фильм Патруль. Последний приказ
2025, Патруль. Последний приказ
Комедия12+
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О фильме
В городе Семей ожидается визит президента, и местные патрульные стремятся попасть в кортеж его сопровождения. Но шеф, учитывая их репутацию, назначает на это задание элитных полицейских Диму и Рената. Несмотря на это, ребята не намерены сдаваться и упускать возможность сопровождать первое лицо страны.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.9 IMDb
- РОРежиссёр
Рустем
Омаров
- Актёр
Ренат
Мухамбаев
- РОАктёр
Рустем
Омаров
- АШАктёр
Адильжан
Шомбалов
- ТМАктёр
Тамби
Масаев
- АКАктёр
Айдар
Каримбаев
- ЕААктёр
Едил
Анарбай
- ИИСценарист
Ильхан
Исхакбаев
- РОСценарист
Рустем
Омаров
- ОБСценарист
Олжас
Бекмухамбетов
- МАСценарист
Медет
Аманбаев
- АДПродюсер
Акылбек
Досжанов
- ИЦПродюсер
Игорь
Цай
- СИПродюсер
Саида
Игенбек
- РОПродюсер
Рустем
Омаров
- ЖДХудожница
Жулдыз
Дулатова
- ШМХудожница
Шолпан
Машрапова
- НОКомпозитор
Назарбек
Оразбеков