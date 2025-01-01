Патруль. Последний приказ
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Патруль. Последний приказ

Фильм Патруль. Последний приказ

2025, Патруль. Последний приказ
Комедия12+
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О фильме

В городе Семей ожидается визит президента, и местные патрульные стремятся попасть в кортеж его сопровождения. Но шеф, учитывая их репутацию, назначает на это задание элитных полицейских Диму и Рената. Несмотря на это, ребята не намерены сдаваться и упускать возможность сопровождать первое лицо страны.

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Страна
Казахстан
Жанр
Комедия
Качество
Full HD

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Патруль. Последний приказ»