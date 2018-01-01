Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Парный удар»

Режиссёры

Аарон Норрис

Aaron Norris
Режиссёр

Актёры

Джонатан Брэндис

Jonathan Brandis
АктёрBarry Gabrewski
Чак Норрис

Chuck Norris
АктёрChuck Norris
Мако

Mako
АктёрMr. Lee
Джо Пископо

Joe Piscopo
АктёрKelly Stone
Бо Бриджес

Beau Bridges
АктёрJerry Gabrewski
Джулия Никсон-Соул

Julia Nickson-Soul
АктрисаNoreen Chan (в титрах: Julia Nickson-Soul)
Дэника Маккеллар

Danica McKellar
АктрисаLauren
Джон Бьюкэнэн

John Buchanan
АктёрRandy Cellini
Ричард Молл

Richard Moll
АктёрHorn
Геррит Грэм

Gerrit Graham
АктёрMapes

Сценаристы

Гейлен Томпсон

Galen Thompson
Сценарист

Продюсеры

Дон Кармоди

Don Carmody
Продюсер
Дин Рафаэль Феррандини

Dean Raphael Ferrandini
Продюсер

Художники

Джули Рэй Энгельсман

Julie Rae Engelsman
Художница

Операторы

Жуан Фернандис

João Fernandes
Оператор

Композиторы

Алан Сильвестри

Alan Silvestri
Композитор