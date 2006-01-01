Париж, я люблю тебя (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

За пять минут рассказать и показать историю любви на фоне одного из парижских кварталов — вот какая задача была поставлена перед двадцатью режиссерами из разных стран мира. В свете последних событий, когда многим кажется, что образ Парижа потускнел, режиссеры из разных уголков мира смогли полностью опровергнуть это мнение. Им удалось вновь зажечь пламя, которое считалось угасшим. Они заставляют нас опять обратить внимание на Париж, показывая нашу повседневную жизнь в совершенно неожиданном свете. Они создали фильм о любви, фильм, в каждом кадре которого можно расслышать, как бьются сердца его героев. Нежно. Сильно. Страстно!



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