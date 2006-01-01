Парфюмер: история одного убийцы (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Жестокий, никогда не знавший любви, сирота Жан-Батист Гренуй настоящих успехов достиг лишь на одном поприще — среди парфюмеров ему никогда не было равных. По его духам сходит с ума весь высший свет, не подозревая о том, какой страшной ценой будет получен последний, идеальный аромат.



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