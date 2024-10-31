Паранормальные явления. Поместье призраков (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Две скандально известных блогерши становятся жертвами потусторонних сил. Фильм «Паранормальные явления. Поместье призраков» — независимый хоррор в стиле найденной видеозаписи о древнем зле.



Тея и Луиз ведут известный видеоблог, в котором выставляют себя современными последовательницами Робина Гуда. В своих роликах они пробираются на мероприятия, организованные богатыми и влиятельными людьми, устраивают там хаос, крадут то, что плохо лежит, а вырученные таким способом деньги отправляют на благотворительность. Для следующего выпуска подруги планируют отправиться на съемки дорогой рекламы люксового бренда, которая пройдет в шикарном особняке в Уэльсе. Тея и Луиз прикидываются сотрудницами кейтеринговой службы и уже готовятся обчистить площадку. Однако вскоре мрачное прошлое особняка дает о себе знать, и всем чужакам придется столкнуться с невообразимой опасностью.



Уцелеет ли кто-то из героев, расскажет хоррор «Паранормальные явления. Поместье призраков» 2024 года. Смотреть онлайн его можно на нашем видеосервисе Wink.

