Параллельные миры (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Очень давно две планеты притянулись друг к другу, и на обеих планетах живут люди. На верхней планете царит богатство и благоденствие. На ней создана корпорация, выкачивающая недры второй планеты и взамен предлагающая электроэнергию по неподъeмной для бедных жителей нижней планеты цене. Перемещение людей между планетами жестко контролируется.

В центре событий находятся двое людей: она — девушка из богатой семьи из верхнего мира, он — простой человек из нижнего мира, и они любят друг друга. А ещe есть секрет пчелиной пыльцы, которая добывается одновременно на обеих планетах и имеет невероятные свойства.



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