Пассажирка и водитель такси начинают разговор по душам, который неожиданно затягивает их и заставляет взглянуть на мир под другим углом. Фильм «Папуля» — камерная драма в свете ночных огней Нью-Йорка с Дакотой Джонсон и двукратным обладателем «Оскара» Шоном Пенном.



Девушка выходит из здания Нью-Йоркского аэропорта и запрыгивает в такси. Она уверенно называет водителю адрес, точно подмечая, где ему лучше ее высадить, и не смотрит на счетчик, потому что в курсе, что цена из аэропорта фиксированная. Все это не ускользает от внимательного таксиста, который со свойственной ему прямотой начинает с девушкой задушевную беседу. Он задает ей личные вопросы и делится своим опытом, а она неожиданно не пытается уткнуться в телефон и с интересом откликается на его серьезные и не очень замечания. Так проходит их поездка, за время которой они по-человечески сблизятся и многое поймут про свои жизни.



Погрузитесь в тихую атмосферу ночного пути, которую предлагает картина, участвовавшая в кинофестивале Торонто. Вас ждет блестящий дуэт двух актеров — смотреть фильм «Папуля» (2023) онлайн можно на видеосервисе Wink.

