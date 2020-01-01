Папаши (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Трое отчаявшихся отцов видят, что их худший кошмар сбывается: они убеждены, что их дочери выбрали себе неправильных женихов. Уверенные, что действуют для их же блага, они объединяют усилия, чтобы как можно скорее избавиться от суженых своих дочек.
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb
- РРРежиссёр
Роландо
Равелло
- Актёр
Марко
Джаллини
- ВСАктёр
Винченцо
Салемме
- ДБАктёр
Джузеппе
Баттистон
- ИФАктриса
Изабелла
Феррари
- ВЛАктриса
Валентина
Лодовини
- КПАктриса
Клаудия
Пандольфи
- МДАктриса
Матильда
Джоли
- АФАктриса
Алис
Ферри
- ЭТАктриса
Элеонора
Трецца
- ЛЧАктриса
Лорена
Чезарини
- ФБСценарист
Фабио
Бонифаччи
- МБСценарист
Мануэль
Бурке
- ЖГСценарист
Жозеп
Гателл
- РРСценарист
Роландо
Равелло
- РСПродюсер
Роберто
Сесса
- ФЛОператор
Фабрицио
Луччи
- МФКомпозитор
Маурицио
Филардо