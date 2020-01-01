Папаши
Wink
Фильмы
Папаши
7.12020, È per il tuo bene
Комедии92 мин18+

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Папаши (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Трое отчаявшихся отцов видят, что их худший кошмар сбывается: они убеждены, что их дочери выбрали себе неправильных женихов. Уверенные, что действуют для их же блага, они объединяют усилия, чтобы как можно скорее избавиться от суженых своих дочек.

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Информация

Страна
Италия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Папаши»

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