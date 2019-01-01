Палладио. Власть архитектуры
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Палладио. Власть архитектуры

Фильм Палладио. Власть архитектуры

2019, Palladio
Документальный12+
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О фильме

Почему фигура архитектора Андреа Палладио так важна в наши дни? Палладио и его «Четыре книги о архитектуре» являются неотъемлемой частью любого курса по архитектуре, Палладио нередко называют первым модернистом в истории архитектуры. В фильме о значении архитектора для мировой культуры рассуждают профессора Старого и Нового света и студенты, архитектуроведы и историки искусства.

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Страна
Италия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD

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