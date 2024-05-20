Пакт (фильм, 2011) смотреть онлайн
О фильме
После смерти матери сёстры Николь и Энни неохотно возвращаются в дом своего детства. Ночью они чувствуют присутствие чего-то или кого-то: пугающий шум, движение объектов. Девушкам предстоит пережить несколько часов кошмара, чтобы узнать об ужасном прошлом их матери.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb
- НМРежиссёр
Николас
МакКарти
- КЛАктриса
Кейти
Лотц
- КРАктриса
Кэтлин
Роуз Перкинс
- ХХАктриса
Хейли
Хадсон
- СБАктёр
Сэмюэл
Болл
- МСАктёр
Марк
Стегер
- АБАктриса
Агнес
Брукнер
- КВАктёр
Каспер
Ван Дин
- ДБАктриса
Дакота
Брайт
- ПРАктриса
Петра
Райт
- СЦАктёр
Сэм
Цукерман
- НМСценарист
Николас
МакКарти
- РМПродюсер
Росс
М. Динерштейн
- ДБПродюсер
Джейм
Бурк
- СЦПродюсер
Сэм
Цукерман
- АСХудожница
Азалия
Снейл
- АвМонтажёр
Адриан
ван Зиль