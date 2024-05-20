Пакт
Wink
Фильмы
Пакт
7.42011, The Pact
Ужасы, Триллер85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Пакт (фильм, 2011) смотреть онлайн

О фильме

После смерти матери сёстры Николь и Энни неохотно возвращаются в дом своего детства. Ночью они чувствуют присутствие чего-то или кого-то: пугающий шум, движение объектов. Девушкам предстоит пережить несколько часов кошмара, чтобы узнать об ужасном прошлом их матери.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb