После смерти матери сёстры Николь и Энни неохотно возвращаются в дом своего детства. Ночью они чувствуют присутствие чего-то или кого-то: пугающий шум, движение объектов. Девушкам предстоит пережить несколько часов кошмара, чтобы узнать об ужасном прошлом их матери.

